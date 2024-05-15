الأسهم اليابانية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على استقرار

تخلت الأسهم اليابانية عن معظم المكاسب التي سجلتها في وقت مبكر من جلسة اليوم الأربعاء لتغلق على استقرار إذ ساد الحذر بشأن نتائج أعمال شركات يابانية وبشأن أثر بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة تصدر في وقت لاحق اليوم.

ولم يشهد المؤشر نيكي إلا ارتفاعا طفيفا عند الإغلاق بنسبة 0.08 بالمئة ليغلق عند 38385.73 نقطة بعد أن ارتفع أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن المكاسب المبكرة ليغلق دون تغير عند 2730.88 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول “المكاسب المبكرة لم تدم طويلا، حيث أثرت توقعات بعدم تسجيل نتائج جيدة للشركات على معنويات المستثمرين… كما تترقب السوق بيانات تضخم أمريكية تصدر قريبا”.

وقفز سهم مجموعة سوني 8.23 بالمئة بعد أن تعهدت عملاقة التكنولوجيا والترفيه بتعزيز عوائد المساهمين وتوقعت أرباحا سنوية أعلى.

كما ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 1.85 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

وصعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.86 بالمئة.

وقفز سهم اسيتان ميتسوكوشي هولدينجز 13.57 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي بعد أن أعلنت مشغلة المتاجر الكبرى عن مكاسب في مبيعاتها وأرباحها السنوية.

وستتركز الأنظار الآن على تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وتأثيره على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وهوى سهم نيتوري هولدينجز 16 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي، بعد أن جاءت توقعات صافي الربح السنوي للشركة المشغلة لمتاجر السلع المنزلية مخالفة لتوقعات السوق.

كما هبط سهم مجموعة راكوتين 3.15 بالمئة بعد أن سجلت شركة الإنترنت خسائر للربع الخامس عشر على التوالي، إذ بددت خسائر وحدة شبكة خدمات الهاتف المحمول التابعة لها مكاسب الأداء القياسي لوحدتها المالية.