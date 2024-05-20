الأسهم اليابانية ترتفع مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين ليعود لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى في شهر، في حين أبقت التوقعات المرتفعة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تفاؤل السوق.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.73 بالمئة عند 39069.68 نقطة، ليقفز أكثر من واحد بالمئة أثناء الجلسة قبل بدء عمليات جني أرباح. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر الرئيسي إلى نطاق 39 ألف نقطة المهم نفسيا منذ 15 أبريل نيسان.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2768.04 نقطة.

ودفعت بيانات التضخم التي جاءت الأسبوع الماضي أقل من المتوقع المتعاملين مرة أخرى إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول، مما عزز معنويات الأسواق عالميا ومن ثم دعم الأسهم اليابانية.

وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض ​​​​قرابة الخمسة بالمئة الشهر الماضي في أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر كانون الأول 2022. وصعد المؤشر 16 بالمئة هذا العام.

وارتفع 183 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي. ومع ذلك، تضاءل حجم المكاسب، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح.

وصعد سهم فاست ريتيلينج 0.9 بالمئة، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 0.7 بالمئة.

وقفز سهم شين إتسو للكيماويات التي تصنع منتجات رقائق السيليكون 4.2 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.8 بالمئة.

وانخفض سهم أدفانتست 0.4 بالمئة، وسط ترقب الأسواق لنتائج أعمال شركة إنفيديا الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع. وإنفيديا أحد عملاء أدفانتست.