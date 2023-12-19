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الأسهم اليابانية ترتفع والين يتراجع مع احتفاظ المركزي بسياسة فائقة التيسير

منذ 12 دقيقة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني وتراجع الين اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير ولم يقدم أي تلميحات على إنهاء مبكر لأسعار الفائدة السلبية.

وصعد نيكي 1.41 بالمئة لينهي اليوم عند 33219.39. وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسارة مبكرة بنسبة 0.21 بالمئة ليغلق مرتفعا 0.73 بالمئة.

وتراجع الين وصولا إلى 143.78 للدولار عقب إعلان البنك المركزي، وتم تداوله في أحدث تعاملات بانخفاض نحو 0.5 بالمئة إلى 143.50.

وقال ريوتارو كيمورا استراتيجي الدخل الثابت في شركة أكسا إنفستمنت مانجرز “يبدو أن موقف بنك اليابان بشأن التقييم الدقيق لموعد وقف أسعار الفائدة السلبية لم يتغير”.

وأبقى بنك اليابان هدفه لسعر الفائدة على المدى القصير عند سالب 0.1 بالمئة ولعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 بالمئة بما يتماشى مع التوقعات.

لكنه ذكر في بيان أنه “لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر”، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.

وواصلت أسهم التكنولوجيا مكاسبها مع قفزة لسهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات اختبار الرقائق 3.67 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست لتصنيع آلات اختبار الرقائق 4.1 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ عزز ضعف الين توقعات الإيرادات من الخارج.

وصعد سهم تويوتا موتور 0.8 بالمئة ونيسان 0.95 بالمئة.

وكانت البنوك من بين الأسوأ أداء، مع انتهاء التحفيز الذي كبح العائدات والذي سحق أرباح الإقراض والاستثمار. وانخفض المؤشر الفرعي للخدمات المصرفية في بورصة طوكيو 0.43 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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