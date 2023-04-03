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الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع بدعم من أسهم قطاع الطاقة

منذ ساعتين
الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الاثنين، متقفية أثر الصعود الذي شهدته وول ستريت في مطلع الأسبوع ومدعومة بمكاسب الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة بعد أن قفزت أسعار النفط إثر الخفض المفاجئ لإنتاج تحالف أوبك+.

وزاد المؤشر نيكي 0.52 بالمئة ليغلق عند 28188.15 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 بالمئة إلى 2017.68 نقطة.

وارتفعت وول ستريت بأكثر من واحد في المئة يوم الجمعة وحقق مؤشر ناسداك أكبر مكاسب فصلية بالنسبة المئوية منذ يونيو حزيران 2020، بعدما عززت مؤشرات تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.

وفي اليابان، قفز قطاع استكشاف الطاقة 4.97 بالمئة ليتصدر المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة دولارات للبرميل، بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفضا أكبر للإنتاج في محاولة لدعم استقرار السوق.

وزاد مؤشر مصافي النفط 3.67 بالمئة.

في غضون ذلك، هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق ذات الوزن الثقيل، مما حد من مكاسب المؤشر نيكي. وخسر سهم أدفانتست 4.23 بالمئة ليكون الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. ونزل سهما طوكيو إلكترون 2.06 بالمئة وسكرين هولدنجز 3.09 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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