الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

اختتمت الأسهم اليابانية تداولات، الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق إلى جانب أسهم شركات التصدير التي صعدت على خلفية تراجع الين مقابل الدولار.

وزاد المؤشر نيكي 0.24 بالمئة ليغلق عند 27885.87، فيما ارتفع المؤشر توبكس 0.12 بالمئة ليغلق عند 1950.22.

وارتفع الدولار مقابل الين الليلة الماضية بعدما أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تعافى بشكل غير متوقع في نوفمبر تشرين الثاني، مما عزز التوقعات بشأن إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي، أي البنك المركزي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة بأكثر مما أشارت إليه التقديرات خلال الفترة الماضية.

وصعد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.04 بالمئة و0.95 بالمئة على التوالي، فيما زاد سهم فانوك لتصنيع الروبوتات 1.1 بالمئة.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجاري يونيكلو 2.04 بالمئة مما ساهم في أكبر دعم للمؤشر نيكي.

وهبط سهم سايبر إيجنت التي تبث جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم عبر تطبيقها أبيما 4.14 بالمئة، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد خسارة اليابان أمام كرواتيا في البطولة الكروية.