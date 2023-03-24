الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الجمعة إذ أدى ارتفاع الين إلى إثارة مخاوف بشأن تراجع أرباح الشركات المحلية، بينما استمر قلق المستثمرين من أزمة مصرفية أوسع.

وانخفض المؤشر نيكي 0.13 بالمئة ليغلق عند 27385.25 نقطة متراجعا 0.19 بالمئة خلال الأسبوع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.10 بالمئة إلى 1955.32 نقطة ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2 بالمئة.

وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار لدى أيواي كوزمو للأوراق المالية “ارتفاع الين كان سبب التراجع في السوق اليوم، بينما لا يزال المستثمرون يُقيمون الاضطرابات في القطاع المصرفي”.

ولامس الين أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الجمعة مع استمرار المتعاملين في تقييم تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

وتأثر الإقبال على المخاطرة بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي ومشاكل السيولة في بنك كريدي سويس السويسري المخاوف بشأن أزمة مالية عالمية.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو 1.01 بالمئة ليكون أكثر ما دفع المؤشر نيكي للانخفاض.

وتراجعت أسهم شركات استكشاف النفط 1.27 بالمئة لتكون الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو بعد انخفاض أسعار النفط.

وسجلت الشركات المالية أداء ضعيفا مع تراجع مؤشر البنوك 0.77 بالمئة وهبوط مؤشر التأمين 0.77 بالمئة.

وسجلت شركة طوكيو مارين القابضة للتأمين أكبر تراجع بين أكبر 30 شركة أساسية مدرجة على المؤشر توبكس متراجعة 1.19 بالمئة، تليها مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه بانخفاض 1.10 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 69 سهما وانخفض 149، بينما استقرت سبعة أسهم.