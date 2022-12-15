الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض

منذ ساعة واحدة
الأسهم اليابانية- تعبيرية

الأسهم اليابانية- تعبيرية

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أنهت الأسهم اليابانية تعاملات، الخميس على انخفاض مقتفية أثر خسائر وول ستريت الليلة الماضية، إذ زادت المخاوف حيال النظرة المستقبلية للشركات بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مواصلة مسار رفع أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات على تراجع 0.37 بالمئة مسجلا 28051.70 نقطة بعد أن كان قد سجل ارتفاعا لفترة وجيزة خلال الجلسة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1973.90 نقطة.

وتراجع سهم فاست رتيلينج، المالكة ليونيكلو للملابس، 0.79 بالمئة مما تسبب في أكبر ضغط على نيكي. وهبط سهم شركة صناعة الرقائق طوكيو إلكترون 0.69 بالمئة.

وهبط سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 2.32 بالمئة بعد أن صعد بنسبة تقارب العشرة بالمئة هذا الشهر.

وحققت أسهم شركات صناعة آلات التصنيع أفضل أداء على نيكي وقفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.02 بالمئة وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 4.13 بالمئة وهيتاشي زوسن 3.10 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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