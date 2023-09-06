الأسهم اليابانية تغلق عند مستويات مرتفعة جديدة

أغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات مرتفعة جديدة الأربعاء إذ دعم أضعف سعر للين منذ نوفمبر\تشرين الثاني أسهم شركات تصنيع السيارات في حين حققت أسهم الطاقة مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.62 بالمئة عند 33241.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر.

كما أنهى المؤشر توبكس التداولات مرتفعا 0.62 بالمئة عند 2392.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 33 عاما.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعا للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب للمؤشر نيكي منذ منتصف مايو أيار والأطول للمؤشر توبكس منذ منتصف أبريل\نيسان.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي “يواصل الدولار الارتفاع مقابل الين ويجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة”، متوقعا أن يصل نيكي إلى 35000 نقطة هذا العام.

وأضاف “لا أرى في الوقت الحالي حقا أي شيء يزعزع استقرار الدولار مقابل الين أو المؤشر نيكي، كلاهما يبدو قويا جدا”.

وكان قطاع معدات النقل من بين أفضل المجموعات الصناعية أداء في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مجموعة إذ قفز اثنين بالمئة مع انخفاض قيمة الين لنحو 148 للدولار، مما عزز قيمة الإيرادات الخارجية.

وارتفعت أسهم هوندا وتويوتا ومازدا 1.91 بالمئة و2.39 بالمئة و4.67 بالمئة على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات النفط والفحم 1.47 بالمئة بعد أن تجاوز سعر النفط الخام 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر\تشرين الثاني بفعل تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية حتى نهاية العام.