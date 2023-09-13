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مخاوف أسعار الفائدة تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية

منذ 14 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم بحثا عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 بالمئة.

ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا في أغسطس آب، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق ثلاثة بالمئة العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غدا الخميس.

وهبط سهم شركة بي.بي المدرجة في لندن 1.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا أيضا بالبيانات التي أظهرت انخفاض الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو تموز.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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