الأسوأ خلال رئاسته.. تقييم الديمقراطيين لـ "بايدن" يتهاوى!

انخفض معدل التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن بين الديمقراطيين 11 نقطة مئوية في الشهر الماضي إلى 75%، وهي أسوأ قراءة لرئاسته من داخل حزبه.

وقد أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض معدل قبوله الإجمالي بمقدار أربع نقاط إلى 37%، وهو ما يتوافق مع أدنى مستوى شخصي له.

وفي الوقت نفسه، انخفضت شعبية بايدن بين المستقلين أربع نقاط، إلى 35%، في حين ظل تصنيف الجمهوريين دون تغيير، عند 5% فقط.

وبعد أن تراوحت نسبة تأييد بايدن بين 49% و57% خلال الأشهر الثمانية الأولى من رئاسته، ظلت معدلات تأييد بايدن في أدنى مستويات الأربعينيات خلال معظم العامين الماضيين، بما في ذلك آخر تصنيف للوظائف بنسبة 37% وقراءة مماثلة في أبريل، وانخفضت موافقة بايدن إلى أقل من 40% أربع مرات في 33 قراءة أجرتها مؤسسة غالوب منذ توليه منصبه.

ويأتي التراجع الأخير في تصنيف وظائف بايدن، في استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في الفترة من 2 إلى 23 أكتوبر، في أعقاب الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر على إسرائيل من قبل “حماس” والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص وأكثر من 200 عملية اختطاف. وقد أدى الهجوم الذي شنته حماس إلى التعجيل بشن هجوم مضاد من قبل إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 5000 شخص في غزة حتى الآن، في حين أدى أيضًا إلى أزمة إنسانية.

مباشرة بعد الهجوم، تعهد بايدن بدعم “قوي وثابت” لإسرائيل من الولايات المتحدة، وقام بعد ذلك بزيارتها في 18 أكتوبر لتكرار هذه الرسالة.

لكن بايدن واجه انتقادات من بعض أعضاء حزبه بسبب تحالفه الوثيق مع إسرائيل وعدم بذل ما يكفي من أجل الفلسطينيين، وقد دعا بعض المشرعين الديمقراطيين البارزين والمتظاهرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة بايدن إلى بذل المزيد لمساعدة ملايين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بينما تحاول إسرائيل القضاء على حماس.

وفي وقت مبكر من هذا العام، وجدت مؤسسة غالوب أنه للمرة الأولى في الولايات المتحدة، تجاوز تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين تعاطفهم مع الإسرائيليين.

على الرغم من أن الاستطلاع ليس مصممًا للسماح بتقديرات موثوقة إحصائيًا لأي مجموعة فرعية من فترة الاقتراع التي تستمر ثلاثة أسابيع، إلا أن النتائج اليومية تشير بقوة إلى أن موافقة الديمقراطيين على بايدن انخفضت بشكل حاد في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس ووعد بايدن، الدعم الكامل لإسرائيل في نفس اليوم.

إن معدل تأييد بايدن الحالي البالغ 75% بين الديمقراطيين أقل بكثير من متوسط 86% من حزبه طوال فترة رئاسته.

وفي الوقت نفسه، كان تصنيف موافقة بايدن من قبل الجمهوريين منخفضًا باستمرار وفي خانة الآحاد لأكثر من عامين، في حين كان تصنيفه من المستقلين أكثر تقلبًا ولكنه ضعيف بشكل عام منذ يوليو 2021.

ويعتبر تصنيف الديمقراطيين الحالي لبايدن أقل بأربع نقاط من أدنى تصنيف للجمهوريين لدونالد ترامب خلال فترة رئاسته.

متوسط التقييم الوظيفي لبايدن في الربع الحادي عشر هو 40.0%

وبلغ معدل الموافقة على أداء بايدن خلال الربع الحادي عشر من ولايته – الممتد من 20 يوليو حتى 19 أكتوبر – 40.0%، أي أقل بقليل من 40.7% في الربع الأخير.

وكان متوسط تصنيفه الفصلي الأخير عند الحد الأدنى خلال فترة رئاسته ولكنه أعلى قليلاً من أدنى مستوى له، والذي بلغ 39.7% في الربع التاسع من رئاسته في وقت سابق من هذا العام (20 يناير/كانون الثاني حتى 19 أبريل/نيسان).

ولم يرتفع متوسط معدل الموافقة الفصلية لبايدن عن 42.0% منذ الربع الثالث من توليه منصبه، عندما سجل 44.7%. وكان متوسط تقييماته في الربعين الأولين من رئاسته 56.0% و53.3%.

يعد متوسط ​​تصنيف الموافقة على بايدن في الربع الحادي عشر أسوأ من تصنيف الفترة نفسها لجميع رؤساء الولايات المتحدة الـ 11 بعد الحرب العالمية الثانية المنتخبين لولايتهم الأولى باستثناء واحد. تم تسجيل متوسط تصنيف جيمي كارتر للربع الحادي عشر بنسبة 31.4% في عام 1979 خلال أزمة الطاقة على مستوى البلاد وارتفاع أسعار الغاز.

سجل خمسة رؤساء معدلات موافقة على مستوى الأغلبية في الربع الحادي عشر، تتراوح من 50.5% إلى 72.7%: دوايت أيزنهاور، جون كينيدي، ريتشارد نيكسون، جورج إتش دبليو. بوش وجورج دبليو بوش. أما الرؤساء الأربعة الآخرون فقد بلغ متوسطهم 40.7% (ترامب)، و41.0% (باراك أوباما)، و44.4% (رونالد ريغان)، و46.4% (بيل كلينتون).

الحد الأدنى

يبدو أن إظهار بايدن الفوري والحاسم لدعم إسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس قد أدى إلى إبعاد البعض في حزبه، مما أدى إلى أسوأ تقييم من الديمقراطيين للرئيس منذ توليه منصبه. وبالمثل، فإن معدل الموافقة الإجمالي لبايدن يتطابق مع أدنى مستوياته الشخصية. ويأتي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في وقت يظل فيه الأمريكيون متشائمين بشأن الاقتصاد، وتكافح إدارة بايدن للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد، ويستمر الجدل حول مقدار المساعدة التي يجب تقديمها لأوكرانيا في حربها مع أوكرانيا. روسيا.

ومع استمرار تطور الأحداث في الشرق الأوسط وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، فإن توجيهات بايدن بشأن إسرائيل يمكن أن تؤثر ليس فقط على نتيجة الحرب ولكن أيضًا على كيفية النظر إليه في الداخل.