الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسوأ منذ 30 عاما.. توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي في 2023

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يناير - 2023 7:06 مساءً
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي

توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي

A A A
طباعة المقال

خفض البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية.

وقال البنك إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7 في المئة في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريبا.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو حزيران 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي ثلاثة في المئة في عام 2023.

وقال البنك إن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضا حادا لتوقعاته إلى 0.5 بالمئة للولايات المتحدة واستقرار الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، ربما تكون نذيرا بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق.

وأضاف في بيان مصاحب للتقرير “نظرا للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود”.

وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5 في المئة خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شبنم كورور فينكانسي
تركيا.. حكم بسجن رئيسة الجمعية الطبية لأكثر من عامين
هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي
الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي
بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع

الأكثر قراءة

الفنان ملحم زين
ملحم زين غاضب من "الإهمال": للمحاسبة وتبريد قلب "أبو وديع"
الطائرة الروسية كانت في علو منخفض
بالفيديو.. باب طائرة ركاب انفتح وسط الجو وتطاير الأمتعة
الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور بيار الخوري
تحضروا الى انهيار منصة صيرفة