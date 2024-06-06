الأسواق الأوروبية تفتح على ارتفاع

فتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع الخميس مدعومة بأسهم شركات التكنولوجيا وسط ترقب بين المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي حول سعر الفائدة المقرر صدوره، وذلك وسط توقعات بأن يخفض البنك تكاليف الاقتراض بنحو 25 نقطة أساس من مستواها الحالي غير المسبوق البالغ أربعة بالمئة.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن تتوقع أسواق المال حاليا إجراء تخفيضات خلال العام الجاري لأسعار الفائدة بإجمالي 64 نقطة أساس.

وواصل مؤشر التكنولوجيا مكاسبه وصعد بنحو 1.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في ما يقرب من 24 عاما وذلك بعد أن حقق مكاسب أيضا في الجلسة السابقة.

كما صعد مؤشر الرعاية الصحية واحدا بالمئة مع ارتفاع سهم نوفو نورديسك 3.5 بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق.

وتعززت حالة التفاؤل في الأسواق بعدما أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الأمريكيان عند مستويات ارتفاع قياسية أمس الأربعاء إثر ظهور مؤشرات جديدة على تراجع الضغوط على سوق العمل مما عزز الرهانات على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.