الأسواق تترقب اجتماع أوبك+ وأسعار النفط تبقى مستقرة

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين مع ترقب الأسواق لاجتماع مجموعة أوبك+ في الثاني من يونيو حزيران حيث من المتوقع أن يناقش المنتجون الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.

وبحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 82.23 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أغسطس آب الأكثر تداولا 13 سنتا إلى 81.97 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا إلى 77.85 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يظل التداول ضعيفا بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة أن اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من يونيو حزيران عبر الإنترنت.

وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن من المرجح تمديدها.

وإضافة إلى تخفيضات إنتاج إضافية بحجم 3.66 مليون برميل سارية حتى نهاية العام، فإن تخفيضات الإنتاج تعادل قرابة ستة بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

كما تترقب الأسواق أيضا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية. وتعلن بيانات المؤشر في 31 مايو أيار وهي المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).