الأضخم والأكثر تطورا.. بكين تدشن حاملة طائراتها الثالثة “فوجيان”

كشفت الصين في احتفال رسمي حاشد الجمعة عن حاملة طائراتها الثالثة، الأضخم والأكثر تطورا مقارنة بسابقتيها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) انه جرى انزال السفينة البالغ طولها 317 مترا إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي خلال الاحتفالية.

ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة، علما انها الثانية التي تبنى كليا في الصين وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين. ولن تسلم إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

وعلى غرار الحاملتين السابقتين “لياونينغ” و”شاندونغ”، طلق على حاملة الطائرات اسم “فوجيان” تيمنا بمقاطعة صينية.

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير، فضلا عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات على ما ذكرت وكالة الصين الجديدة.

وتتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات. ويسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة.

وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغناطيسية على ما أكدت الوكالة.

ووضعت حاملة الطائرات الصينية الأولى “لياونينغ” في الخدمة عام 2012، وتستخدم خصوصا كمنصة تدريب.

بحسب وكالة جينز المرجعية للمعلومات العسكرية، تملك الولايات المتحدة العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11) تليها الصين (2) والمملكة المتحدة (2) وروسيا (1) وفرنسا (1) وإيطاليا (1) والهند (1) وتايلاند (1).

وسمحت الخبرة المستقاة منها ببناء أول حاملة طائرات تبنى في الصين سميت “شاندونغ” وضعت في الخدمة نهاية عام 2019.

وأتى إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة والتي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.

وعمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.

China🇨🇳 has launched its most advanced and 3rd aircraft carrier, aircraft carrier length is approximately 317 metres. #China's naval fleet is fastly growing. pic.twitter.com/ezhPEYqYld

— Regional Warfare🍁 (@RegionalWarfare) June 17, 2022