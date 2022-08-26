الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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الأطلسي يصف القدرات الروسية في القطب الشمالي بأنها تحدّ للحلف

منذ 39 دقيقة
علما الناتو وروسيا

علما الناتو وروسيا

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كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرغ”، خلال زيارة لكندا، أن القدرات الروسية في الدائرة القطبية الشمالية تمثّل تحديًا استراتيجيًا للحلف، وأن الحلف يحتاج إلى وجود قوي له في منطقة القطب الشمالي.

وقال ستولتنبرغ الذي كان يقف إلى جوار رئيس وزراء كندا “جاستن ترودو”، في كولد ليك في ألبرتا: “تتزايد أهمية الدائرة القطبية الشمالية لحلف شمال الأطلسي ولكندا، لأننا نرى تعزيزًا عسكريا روسيا كبيرا (هناك) يتمثل في قواعد جديدة ومنظومة أسلحة جديدة”.

من جهته، قال ترودو: “حدوث تحول في الوضع الجيوسياسي خلال الشهور الماضية هو السبب في أن تفهم أنّ روسيا مثار قلق متزايد لنا جميعا، يجعل من المناسب بالنسبة لنا أن نطلع الأمين العام وحلف شمال الأطلسي على جميع الأشياء التي تفعلها كندا من خلال نوراد”، مشيرًا إلى المنظمة الأميركية الكندية للدفاع عن أميركا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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