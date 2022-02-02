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الأعلى في تاريخها… مصر تحقّق عائد صادرات بقيمة 45 مليار دولار

منذ 3 ساعات
صادرات مصرية

صادرات مصرية

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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن عائد الصادرات المصرية خلال العام الماضي بلغ 45.2 مليار دولار كأعلى عائد في تاريخ مصر، وذلك مقارنة بالرقم الأعلى سابقا وهو 36.7 مليار في العام المالي 2010/2011 والذي تبعه معاناة اقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي: “وجدنا أن الصادرات البترولية نمت وحققت 12.9 مليار دولار أميركي، ليصل إجمالي الصادرات المصرية 45.2 مليار، والحقيقة هذا أعلى رقم للصادرات المصرية في تاريخها”.

وتابع أن أعلى رقم للصادرات المصرية في السابق وصل إلى 36.7 في العام المالي 2010/2011.

وأوضح أن الرئيس المصري وجّه بأن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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