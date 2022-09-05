الأعلى في 24 عامًا.. التضخّم في تركيا يسجّل 80.2%

أظهرت بيانات الاثنين 5 أيلول ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 80.21 بالمئة في أغسطس آب، بعدما قرّر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكنّ البيانات ظلت دون التوقعات.

وذكر معهد الإحصاء التركي أنّ أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 بالمئة، مقارنةً مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2.0 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقّع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 بالمئة.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 بالمئة على أساس شهري في آب، بزيادة سنوية قدرها 143.75 بالمئة.

وفي وقت سابق، أظهرت تقديرات حكومية أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 65 في المئة بحلول نهاية 2022، مقابل حوالي 80 بالمئة في تموز، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24.9 بالمئة بنهاية 2023.

كما من المتوقع أن يرتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام، مقابل 14.9 مليار دولار العام الماضي، قبل أن يتقلص إلى 22 مليار دولار في 2023.

وأشار البنك المركزي التركي بالفعل إلى “فقدان بعض الزخم” في الاقتصاد كأساس منطقي لخفض سعر الفائدة هذا الشهر، كما حذّر محللون في “ING Bank AS” من أنّ “علاوة المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية ومخاطر الاستقرار الكلي المتزايدة قد تؤثر على الطلب المحلي”.