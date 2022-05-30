الأعلى منذ نصف قرن.. التضخم في ألمانيا يسجّل مستوى قياسيًا

سجّل التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في‭‭‭ ‬‬‬أيار، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

واشار مكتب الإحصاء الاتحادي الى أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 بالمئة.

وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعًا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.

ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز ثمانية بالمئة الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز، ارتفاعًا قياسيًا للشهر الثاني على التوالي، بعدما كان الصعود في نيسان بنسبة 7.8 بالمئة هو الأكبر في أربعة عقود.

ووفق المكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 بالمئة في أيار مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1 بالمئة.

هذا وتزيد أرقام التضخم من الضغط على الحكومة حيث تتعرض الأسر لمزيد من ضعف القدرة الشرائية. ووصف وزير المالية “كريستيان ليندنر”، في وقت سابق، مكافحة ارتفاع الأسعار بأنها “أولوية قصوى” فيما دعا إلى إنهاء السياسة المالية التوسعية.

وأعرب صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك الرئيسة “كريستين لاغارد”، عن مخاوف مماثلة، وأبدوا قلقهم من أن نمو الأسعار الحاد يخاطر بأن يصبح راسخًا ويثبط الاستهلاك، في وقت تعاني فيه الصناعة من اختناقات العرض المستمرة وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.