الأعلى منذ 1989.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة رغم بوادر ركود ممتد

رفع بنك إنجلترا (الخميس 3-11-2022) أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1989 لكنه حذر مع ذلك من أن بريطانيا تواجه ركودا طويلا وأبلغ المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع بوتيرة أقل مما يتوقعون.

ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى ثلاثة بالمئة من 2.25 بالمئة على الرغم من قوله إن الاقتصاد البريطاني قد لا ينمو لمدة عامين آخرين، وهي فترة ركود أطول مما شهدته البلاد خلال الأزمة المالية عامي 2008 و2009.

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا حادا وبلغ انخفاضه نحو اثنين بالمئة مقابل الدولار بحلول الساعة 1315 بتوقيت جرينتش ليلامس أدنى مستوياته منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول عندما تعرضت بريطانيا لأزمة سياسية نجمت عن خطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لخفض الضرائب.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض الأمريكية من المرجح أن ترتفع بأكثر من المتوقع لكبح التضخم.

ويتناقض ذلك مع رسالة بنك إنجلترا اليوم الخميس.

وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي في رسالة شديدة اللهجة على غير المعتاد “لا يمكننا تقديم وعود بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، لكننا نعتقد، بناء على ما وصلنا إليه اليوم، أنه يجب رفع أسعار فائدة البنك بأقل من المتوقع حاليا في الأسواق المالية”.

وقال بنك إنجلترا إنه يتوقع الآن أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند حوالي 11 بالمئة خلال الربع الحالي. لكنه يرى أيضا أن الاقتصاد دخل في حالة ركود مما قد يعني انكماشه في كل من 2023 و2024 وبنسبة 2.9 بالمئة في المجمل.