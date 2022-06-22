الأعلى منذ 40 عامًا.. التضخم في بريطانيا يسجّل 9.1% في أيار

تواجه معظم دول العالم مستويات قياسية من التضخم نتيجة الاضطرابات المختلفة التي تضرب العالم. وبريطانيا ليست بعيدة عن هذا الواقع.

اذ أظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما الشهر الماضي ليبلغ 9.1 بالمئة.

وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: “ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة” في التضخم.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 بالمئة على أساس شهري في أيار.

في السياق عينه، أعلن وزير المالية البريطاني “ريشي سوناك” أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار، فيما أظهرت البيانات أن التضخم في المملكة المتحدة بلغ 9.1 بالمئة في أيار.

وقال سوناك “نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار”.

وتابع: “يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل”.