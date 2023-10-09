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الأعنف منذ بداية الأحداث.. سلسلة غارات إسرائيلية غير مسبوقة على "غزة"

منذ 12 دقيقة
آثار القصف على غزة

آثار القصف على غزة

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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات هي الأعنف منذ اندلاع الأحداث الأخيرة على مناطق عدة في قطاع غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح أنه قصف 130 موقعا في غزة خلال الساعة الأخيرة.

واستهدفت إحدى الغارات مقر شركة الاتصالات في المدينة، كما امتد القصف إلى منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون بجروح إثر استهداف منزل في خان يونس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق أن رد الدولة العبرية على الهجوم غير المسبوق والمباغت الذي شنته حماس “سيغير الشرق الأوسط”، في وقت توقع محللون عسكريون ومراقبون أن يمضي الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملية عسكرية شاملة تشمل عدّة محاور منها بينها الضربات الصاروخية المكثفة، والحصار، والاجتياح البري لقطاع غزّة.

من جهته قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبّح في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن الوضع الصحي في غزة على وشك الانهيار.

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