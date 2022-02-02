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الأقمار الصناعية ترصد "بقعًا مشبوهة" في المتوسط

2 - فبراير - 2022
سواحل على المتوسط

سواحل على المتوسط

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رصدت أقمار اصطناعية تستخدمها وكالة السلامة البحرية الأوروبية، تسربا نفطيا في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الإسرائيلي.

وحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، تلقت وزارة البيئة في إسرائيل بلاغا من الوكالة بوجود شبهة “حدوث تسرب نفطي”، مشيرة إلى عدم تمكنها في البداية من رصد التسرب، لكن قام الجيش الإسرائيلي برحلات استطلاعية نجحت في رصده.

وأوضحت أن التسرب المشتبه به يوجد “على بعد نحو 20 كيلومترا من ساحل البحر الأبيض المتوسط لإسرائيل”.

وحسب بيان الوزارة، كشفت المشاهدات حتى الآن عن “بقع مشبوهة” على سطح البحر على بعد 20 إلى 40 كيلومترا من الشاطئ على امتداد الساحل بين مدينتي ريشون لتسيون ونتانيا في وسط البلاد.

بدورها، أكدت وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ أنه تم إنشاء غرفة عمليات مخصصة لمتابعة الموقف ومستجداته.
ونوهت بأنه تم تصنيف الحادث على أنه من المستوى 3، مما يعني أنه قد يصبح حادثا بحريا كبيرا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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