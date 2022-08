الأقمار الصناعية ترصد تدمير 9 مبان وألف صاروخ في سوريا

أظهرت صور الأقمار الصناعية مباني مدمرة بشكل كبير في قاعدة أسلحة سورية بالقرب من مدينة مصياف شمال غرب البلاد بعد غارة جوية، الخميس، نُسبت إلى إسرائيل، في وقت قدر فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 1000 صاروخ إيراني دمر خلال الغارة.

ونشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة “بلانيت لابز” الأميركية وقدمتها “أورورا إنتل” وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، حيث تظهر الصور أن بعض المباني بمركز الدراسات والبحوث العلمية في القاعدة قد دمر بالكامل.

وكان مبنى مركز الدراسات والبحوث العملية في سوريا استهدف عدة مرات بقصف تنسبه سوريا إلى إسرائيل. كما تم استهداف المنطقة المحيطة بمصياف، والتي يُعتقد أنها تستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لطهران مرارا وتكرارا خلال السنوات الأخيرة.

Img. Courtesy of @planet shows the damaged caused, some buildings appear to be completely destroyed, suspected to be the main targets and others potential from the secondary explosion(s)/fire(s), one also appeared to be under construction https://t.co/GJeY1NfJH8 pic.twitter.com/h5psOwbHOg

— Aurora Intel (@AuroraIntel) August 26, 2022