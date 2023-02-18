الأقمار الصناعية تكشف حصول إيران على مقاتلات سوخو-35 الروسية

كشف موقع استخباري إسرائيلي، تفاصيل صور التقطت عبر الأقمار الصناعية لقاعدة جوية إيرانية، تشير إلى أن طهران قد تكون حصلت على طائرات سوخوي أو ميغ الروسية.

وقال موقع “انتلي تايمز” الإسرائيلي، إن “أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران قد تلقت بالفعل نموذجاً من طراز Su-35 أو طائرة من طراز MiG-29 ضمن الترسانة الإيرانية”.

وأشار الموقع، وفق تغريدات نشرها عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن الإيرانيين قد يكونون قد حصلوا على نموذج محاكاة Su-35.

وأضاف: “تم إجراء مقارنة لنماذج الطائرات الروسية مقابل النموذج المعروض على الأرض، في قاعدة القوات الجوية الإيرانية.

وكشف الموقع الاستخباري الإسرائيلي، قبل أيام، أن إيران بدأت في بناء قاعدتها الجوية تحت الأرض في نهاية عام 2017، والموقع المختار في المنطقة الجبلية على حدود منطقة هرمزجان، على بعد 130 كم جنوب ميناء بندر عباس.

הבדיקה נעשתה בהשוואה לדגמים הממתינים לעסקה עם איראן מול הדגם שמוצג על הקרקע (תרתי משמע) בבסיס ח"א האיראני ולדגם של מיג 29, על מרכיביהם השונים. — אינטלי טיימס – Intelli Times (@IntelliTimes) February 17, 2023

وكانت مستويات أمنية وسياسية إسرائيلية، أعربت عن مخاوفها في وقت سابق من التقارب الإيراني الروسي في مجالات عدة، أبرزها المجال العسكري، حيث أصبحت الطائرات المسيرة الإيرانية، عاملاً حاسماً في الحرب في أوكرانيا.

ב-8 בפברואר זיהינו לראשונה את בסיס חיל האוויר האירני התת קרקעי. הערב עלה צילום לוויין עדכני, על סמך ההצבעה על האתר, ולפיו ניתן להתרשם כי איראן קיבלה כבר דגם של סוחוי-35. מבחינת הבלוג עולה כי סביר יותר שמדובר במיג 29 הקיים בארסנל האיראני או ברצון להציגו כדגם המדמה Su-35. https://t.co/5Xkd2Y4DDl — אינטלי טיימס – Intelli Times (@IntelliTimes) February 17, 2023

كما أشارت تقارير إسرائيلية عدة إلى أن إيران قد تزود روسيا بصواريخ لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، مقابل تزويد موسكو لطهران بصواريخ فرط صوتية قد تستخدمها إيران لاحقاً لحمل رؤوس نووية.

وردا على هذه التقارير، قال السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، الجمعة، إن بلاده حريصة على عدم نقل أي تكنولوجيا إلى إيران يمكن استخدامها ضد إسرائيل.

وقال فيكتوروف إن “إسرائيل لا تحتاج للقلق من علاقة موسكو بطهران، خاصة أن هذا التعاون لا يستهدف دولة ثالثة”، مشيرًا إلى أن روسيا واحدة من الدول التي تعمل من أجل الحد من سعي إيران إلى الحصول على أسلحة نووية.