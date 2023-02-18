السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
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الأقمار الصناعية تكشف حصول إيران على مقاتلات سوخو-35 الروسية

منذ 4 دقائق
طائرة سوخو- أرشيفية

طائرة سوخو- أرشيفية

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كشف موقع استخباري إسرائيلي، تفاصيل صور التقطت عبر الأقمار الصناعية لقاعدة جوية إيرانية، تشير إلى أن طهران قد تكون حصلت على طائرات سوخوي أو ميغ الروسية.

وقال موقع “انتلي تايمز” الإسرائيلي، إن “أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران قد تلقت بالفعل نموذجاً من طراز Su-35 أو طائرة من طراز MiG-29 ضمن الترسانة الإيرانية”.

وأشار الموقع، وفق تغريدات نشرها عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن الإيرانيين قد يكونون قد حصلوا على نموذج محاكاة Su-35.

وأضاف: “تم إجراء مقارنة لنماذج الطائرات الروسية مقابل النموذج المعروض على الأرض، في قاعدة القوات الجوية الإيرانية.

وكشف الموقع الاستخباري الإسرائيلي، قبل أيام، أن إيران بدأت في بناء قاعدتها الجوية تحت الأرض في نهاية عام 2017، والموقع المختار في المنطقة الجبلية على حدود منطقة هرمزجان، على بعد 130 كم جنوب ميناء بندر عباس.

وكانت مستويات أمنية وسياسية إسرائيلية، أعربت عن مخاوفها في وقت سابق من التقارب الإيراني الروسي في مجالات عدة، أبرزها المجال العسكري، حيث أصبحت الطائرات المسيرة الإيرانية، عاملاً حاسماً في الحرب في أوكرانيا.

كما أشارت تقارير إسرائيلية عدة إلى أن إيران قد تزود روسيا بصواريخ لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، مقابل تزويد موسكو لطهران بصواريخ فرط صوتية قد تستخدمها إيران لاحقاً لحمل رؤوس نووية.

وردا على هذه التقارير، قال السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، الجمعة، إن بلاده حريصة على عدم نقل أي تكنولوجيا إلى إيران يمكن استخدامها ضد إسرائيل.

وقال فيكتوروف إن “إسرائيل لا تحتاج للقلق من علاقة موسكو بطهران، خاصة أن هذا التعاون لا يستهدف دولة ثالثة”، مشيرًا إلى أن روسيا واحدة من الدول التي تعمل من أجل الحد من سعي إيران إلى الحصول على أسلحة نووية.

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