الأقوى في تاريخ المملكة.. زلزال عنيف يضرب المغرب ويوقع مئات الضحايا

ضرب زلزال قويّ المغرب فجر اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 296 شخصًا وإصابة 153 آخرين، وفق حصيلة رسمية مؤقتة أوردتها وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان: “في حصيلة أولية… أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت”، وأضافت “كما سجلت إصابة 153 شخصًا.. تم نقلهم إلى المستشفيات”.

وحدد البيان الرسمي مركز الزلزال في “إغيل” في إقليم الحوز جنوب المغرب، مشيرًا إلى أنه تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات للتدخل والإغاثة.

وتسبب الزلزال الذي وصف بالأكبر في تاريخ المملكة، بأضرار مادية وانهيارات للمباني. فيما ناشدت السلطات الصحية في مراكش السكان بسرعة التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح.

من جهته، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت نحو 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وقال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وعرض التلفزيون المحلي صورًا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترًا شرقي مدينة مراكش المغربية.

وعرضت بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال. وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على المنصة أشخاصًا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.

يشار إلى أنّه 24 شباط/ فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كلم شمال شرق الرباط وأسفر عن 628 قتيلًا وعن أضرار مادية جسيمة.

في 29 شباط/ فبراير 1960 دمر زلزال مدينة أغادير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد مخلفًا أكثر من 12 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.