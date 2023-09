الأقوى في تاريخ المملكة.. زلزال عنيف يضرب المغرب ويوقع مئات الضحايا

ضرب زلزال قويّ المغرب فجر اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 296 شخصًا وإصابة 153 آخرين، وفق حصيلة رسمية مؤقتة أوردتها وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان: “في حصيلة أولية… أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت”، وأضافت “كما سجلت إصابة 153 شخصًا.. تم نقلهم إلى المستشفيات”.

وحدد البيان الرسمي مركز الزلزال في “إغيل” في إقليم الحوز جنوب المغرب، مشيرًا إلى أنه تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات للتدخل والإغاثة.

وتسبب الزلزال الذي وصف بالأكبر في تاريخ المملكة، بأضرار مادية وانهيارات للمباني. فيما ناشدت السلطات الصحية في مراكش السكان بسرعة التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح.

🚨🎥A terrifying moment of a collapse captured by a security camera during the earthquake in Morocco. 😨💔#هزة_أرضية #المغرب #زلزال_المغرب #مراكش #seisme #earthquake pic.twitter.com/Hhah1lCgZp

— AkramPRO (@iamAkramPRO) September 9, 2023