السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأكبر على مستوى العالم.. إسبانيا تضبط كمية ماريجوانا بقيمة 64 مليون دولار

منذ 22 دقيقة
عناصر من الشرطة الإسبانية

عناصر من الشرطة الإسبانية

A A A
طباعة المقال

أفادت الشرطة الإسبانية بأنها ضبطت 32 طناً من الماريجوانا المعبأة، قيمتها لا تقل عن 64 مليون يورو (63.74 مليون دولار)، قائلةً إنها أكبر كمية يتم ضبطها في إسبانيا أو على مستوى العالم.

وداهمت الشرطة سلسلة من المزارع ومعامل الإنتاج في أنحاء إسبانيا في عملية تحمل إسم “الحدائق”. واعتُقل تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاماً.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان: “صادر الحرس المدني أكبر كمية من الماريجوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن”.

وأوضح أن الكمية “تعادل نحو 1.1 مليون نبتة”.

في السياق، قالت الشرطة إن العصابة جفّفت نبتات الماريجوانا وعبأتها وأرسلتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وقُبض على العصابة في توليدو وسيوداد ريال وبلنسية وأستورياس الشهر الماضي، لكن لم يتم إعلان تفاصيل العملية سوى اليوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

استمرار الاحتجاجات الإيرانية في الداخل والخارج
إنتفاضة إيران
ارتفاع قتلى الاحتجاجات برصاص الأمن الإيراني في مدينة خاش
من خيرسون - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تقرير استخباري: روسيا "تقتل" جنودها المنسحبين من غزو أوكرانيا
عناصر من الشرطة البريطانية
بريطانيا.. هجوم مركز المهاجرين في دوفر كان بدافع إرهابي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
بالفيديو.. معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
النائب وضاح صادق
نصيحة من وضاح الصادق لباسيل.. "أعد حساباتك"!