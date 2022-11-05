الأكبر على مستوى العالم.. إسبانيا تضبط كمية ماريجوانا بقيمة 64 مليون دولار

أفادت الشرطة الإسبانية بأنها ضبطت 32 طناً من الماريجوانا المعبأة، قيمتها لا تقل عن 64 مليون يورو (63.74 مليون دولار)، قائلةً إنها أكبر كمية يتم ضبطها في إسبانيا أو على مستوى العالم.

وداهمت الشرطة سلسلة من المزارع ومعامل الإنتاج في أنحاء إسبانيا في عملية تحمل إسم “الحدائق”. واعتُقل تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاماً.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان: “صادر الحرس المدني أكبر كمية من الماريجوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن”.

وأوضح أن الكمية “تعادل نحو 1.1 مليون نبتة”.

في السياق، قالت الشرطة إن العصابة جفّفت نبتات الماريجوانا وعبأتها وأرسلتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وقُبض على العصابة في توليدو وسيوداد ريال وبلنسية وأستورياس الشهر الماضي، لكن لم يتم إعلان تفاصيل العملية سوى اليوم السبت.