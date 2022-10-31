الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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الأكبر في العالم.. حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تتجه لأوروبا

منذ ساعة واحدة
حاملة طائرات جيرالد فورد

حاملة طائرات جيرالد فورد

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فادت صحيفة “يو كيه ديفينس جورنال” البريطانية، بأنه من المتوقع أن ترسو مجموعة حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات العملاقة الجديدة يو إس إس جيرالد فورد بالقرب من بورتسموث في جنوب إنجلترا في منتصف نوفمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن الموعد الدقيق لوصول الأسطول، والذي يضم سبع سفن حربية أخرى.

وأضافت أن نشر مثل هذه البيانات الآن “قد لا يكون أفضل فكرة من وجهة نظر أمنية”.

وسترسو بعض السفن الأمريكية في قاعدة بورتسموث البحرية التابعة للبحرية الملكية، بينما سيتعين على “يو إس إس جيرالد فورد” أن ترسو في الخارج، على الطريق في منطقة سبيثيد، نظرًا لحجمها.

وبحسب ما ورد تستضيف الحاملة التي يبلغ ارتفاعها 333 متراً حوالي 90 طائرة وطائرة هليكوبتر، بما في ذلك الجيل الخامس من قاذفات القنابل المقاتلة من طراز F-35C.

و”يو إس إس جيرالد فورد”، بتكليف من البحرية الأمريكية في عام 2017، هي أول سفينة من فئة فورد التي تحمل نفس الاسم، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم.

وبدأت أول عملية نشر في 4 أكتوبر، مغادرتها نورفولك بولاية فيرجينيا. وزارت السفينة أول ميناء دولي لها يوم الجمعة لتصل هاليفاكس بكندا.

وفقًا للبحرية الأمريكية، تجري حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد تدريبات بحرية متعددة الجنسيات في المحيط الأطلسي مع حلفاء الناتو مثل كندا وإسبانيا والدنمارك وهولندا وألمانيا.

وأضافت أنه بعد مغادرة هاليفاكس، من المقرر أن تواصل الحاملة الخارقة إجراء التدريبات والعمليات جنبًا إلى جنب مع حلفاء الناتو وشركائه لتعزيز التكامل للعمليات المستقبلية وإظهار التزام البحرية الأمريكية بمنطقة أطلسية سلمية ومستقرة وخالية من النزاعات.

ووصف قائد مجموعة حاملة الطائرات الهجومية، الأدميرال جريج هوفمان، عملية النشر بأنها “فرصة لتعزيز القدرات التشغيلية لفورد وإظهار المزايا التي تجلبها”.

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