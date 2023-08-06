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الأكبر في العراق.. عملية أمنية غير مسبوقة تضبط "نصف طن" من الكبتاغون

منذ 10 دقائق
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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ضبطت السلطات العراقية (الأحد 6-8-2023) شحنة ضخمة جداً من المخدرات تقدر بحوالي نصف طن، خلال عملية أمنية غير مسبوقة كانت “الأكبر في العراق”.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان: “استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بإيلاء ملف شؤون المخدرات الأهمية القصوى، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وخلال 72 ساعة من تاريخ 3/8/2023 ولغاية 6/8/2023 عملية أمنية تعتبر الأكبر في العراق في ملف مكافحة المخدرات”.

وأضافت: “بموجب قرارات قضائية وبالتنسيق والاشتراك مع مكافحة مخدرات إقليم كوردستان العراق، أسفرت العملية عن تفكيك أبرز شبكة متاجرة بالمخدرات وهي الأساسية والموردة والمصدرة في العراق لحبوب الكبتاغون المخدرة وتمتد جرائمها ابتداء من الشمال إلى وسط وجنوب وغربي البلاد”.

وتابعت أن “العصابة تتكوّن من 8 متهمين بضمنهم رئيسها، إذ ألقي القبض عليهم بالكامل ودونت اعترافهم بتخزين المواد المخدرة في أماكن أغلبها يصعب العثور عليها تحت الأرض والأبواب وغيرها من الأماكن المخفية وبعد إجراء التفتيش الأصولي ضبط 450 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدرة و50 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدرة، وأودعوا التوقيف عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينالوا جزاءهم العادل”.

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