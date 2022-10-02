الأكثر استقطابًا منذ عشرات السنين.. انطلاق الانتخابات الرئاسية في البرازيل

يتوجه الناخبون في البرازيل إلى صناديق الاقتراع الأحد 2 تشرين الأول في انتخابات رئاسية، في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث استطلاعات للرأي تقدم الزعيم اليساري البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” بشكل قوي على الرئيس اليميني المتطرف الحالي “جايير بولسونارو” وقربه من تحقيق فوز صريح.

وستقرر أكثر انتخابات البرازيل استقطاًبا منذ عشرات السنين ما إذا كان سيعود إلى السلطة رئيس سابق قضى وقتًا في السجن بتهم فساد، أو يميني شعبوي هاجم نظام التصويت وهدد بالطعن في هزيمته.

وأظهر استطلاعان للرأي نُشرا في وقت سابق، أن لولا لديه أغلبية الأصوات الصحيحة ويمكن أن يفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، الأمر الذي من شأنه تجنّب جولة إعادة صعبة في 30 أكتوبر تشرين الأول.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين البالغ عددهم 11 على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، فإن أكثر مرشحين حصلا على أصوات سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات في 30 أكتوبر تشرين الأول.

وتبادل لولا وبولسونارو اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.

في السياق نفسه، وصف الرئيس بولسونارو منافسه اليساري، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه رئيس عصابة إجرامية كانت تدير “حكومة من اللصوص” خلال رئاسته التي استمرت لفترتين 2003-2010.

من جهته، وصف لولا بولسونارو بأنه كاذب “وقح” قامت حكومته بالتستر على الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف برازيلي.

ويسمح نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، الذي انتقده بولسونارو مرارًا باعتباره عرضة للتزوير دون تقديم أدلة، للهيئة الوطنية للانتخابات، بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الخامسة مساء (2000 بتوقيت جرينتش).

الى ذلك، دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس المحكمة العليا ، “الكسندر دي مورايس” البرازيليين عبر تويتر، للاحتفال بالديمقراطية في البلاد من خلال الخروج للتصويت “في سلام وأمن ووئام واحترام وحرية”.

وبسبب هجمات بولسونارو على نظام التصويت واحتمال نشوب نزاع، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا غير مسبوق من المراقبين الدوليين لانتخابات هذا العام.