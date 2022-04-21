الأكثر كثافة منذ عقدين.. “شاهد” ماذا فعلت الثلوج في إسبانيا!!

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن 12 منطقة في إسبانيا أعلنت حالة التأهب القصوى، بسبب سوء الاحوال الجوية يوم الأربعاء في 20 أبريل/نيسان.

فقد غطت الثلوج المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها، حيث اعتبرت تساقطات الثلوج الأعلى كثافة خلال أبريل/نيسان منذ 20 عاما.

وبحسب وكالة المرور الإسبانية، لا تزال عشرات الطرق مغلقة أمام حركة المرور بسبب الثلوج المتراكمة. ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية.

وتشهد جميع دول أوروبا، منذ الأيام الأولى من شهر إبريل/نيسان الحالي، موجة برد تاريخية يرى البعض أنها لم تتكرر منذ نحو مئة سنة، حيث انخفضت درجات الحرارة ما بين 11-18 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي، ما أعاد الناس من بدايات الربيع إلى عمق الشتاء في ساعات، وأدى أيضا إلى اضطراب النباتات والمحاصيل التي تتفتح في وقت مبكر في العديد من البلدان.