الأكثر يمينيةً في تاريخ اسرائيل.. نتانياهو يُكلَّف رسميًا تشكيل الحكومة

بعدما تصدّر الانتخابات التشريعية الإسرائيلية مع حلفائه في اليمين المتطرّف، يُكلَّف “بنيامين نتانياهو” الأحد تشكيل الحكومة في انتصار لرئيس الوزراء الأسبق الذي كان قد تعهّد باستعادة المنصب.

ويُتوقّع أن يشكّل نتانياهو حكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ما يثير كثيرًا من المخاوف داخليا وخارجيا.

وهذا الأسبوع، أوصت غالبية من النواب بلغ عددهم 64 نائبا، رئيس الدولة اسحق هرتسوغ منح نتانياهو تفويضًا لتشكيل حكومة.

في المقابل، اقتصر عدد الذين فوّضوا هرتسوغ تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد تشكيل الحكومة على 28 نائبا.

وكان لبيد هو من أطاح نتانياهو في حزيران 2021 من السلطة من خلال ائتلاف جمع أحزابًا من اليمين واليسار والوسط ومن العرب، ما وضع حدًا لولاية هي الأطول في تاريخ إسرائيل شغل خلالها نتانياهو المنصب من العام 1996 وحتى العام 1999 ومن ثم من العام 2009 وحتى العام 2021.

ونتانياهو متهم بقضايا فساد تتعلق “بخيانة الامانة والرشوة” لكنه ينفي هذه التهم.

وكان نتانياهو قد تعهّد بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار 2021 والتي جعلته زعيمًا للمعارضة، “إطاحة الحكومة في أول فرصة”.

الأكثر يمينية

وسيكون أمام نتانياهو 28 يومًا لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يومًا إضافية إذا لزم الأمر.

وبدأ زعيم حزب الليكود الجمعة الماضية مفاوضات مع حلفائه من اليمين المتدين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة يرجّح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وتصدر نتانياهو نتائج الانتخابات التي أظهرت حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعدًا، فيما حصل الحزبان المتدينان المتشددان “يهودوت هتوراه” لليهود الاشكناز الغربيين وحزب “شاس” لليهود الشرقيين السفرديم على 18 مقعدًا، وتحالف اليمين المتطرف “الصهيونية الدينية” على 14 مقعدًا.

ويتطلّع حزب شاس اليهودي الشرقي برئاسة ارييه درعي الذي حصل على 11 مقعدًا إلى تولي حقيبة الداخلية أو المالية وفقًا للصحافة.

وأدين ارييه درعي بالتهرب الضريبي في عام 2021 وكان قد سُجن في السابق بتهمة الفساد.