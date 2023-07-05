الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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الألعاب الناريّة تُحوّل احتفالات الاستقلال في تكساس إلى "مأساة"

منذ 4 ساعات
احتفالات بيوم الاستقلال - أرشيفية

احتفالات بيوم الاستقلال - أرشيفية

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أعلن مسؤولون أنّ ألعابًا نارية كانت تعدّ من أجل أحد عروض الرابع من يوليو/ تموز في ولاية تكساس الأميركية، اشتعلت داخل مخزن يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة وتدمير المبنى الذي كانت تخزن فيه.

الحادث وقع بالقرب من بلدة جيلمر بينما كانت الألعاب النارية تعد للاحتفال بيوم الاستقلال في كيلجور القريبة، وكلاهما في مقاطعة أبشور الريفية على بعد حوالي 200 كيلومتر من شرق دالاس.

وقال ديفيد كبير النواب في مكتي رئيس شرطة مقاطعة أبشور، إنّ الاشتعال أدى إلى اندلاع “حريق كبير” دمر المبنى.

فيما تم إلغاء عرض الألعاب النارية في كيلجور.

    المصدر :
  • رويترز

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