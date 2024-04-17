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الألمانية للطيران تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 30 أبريل

منذ 7 دقائق
شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

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أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الأربعاء أنها مددت تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى نهاية الشهر بسبب المخاوف الأمنية المستمرة في المنطقة.

وأضافت الشركة أنها ستبقي على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت حتى 30 أبريل نيسان مشيرة إلى أن الإلغاء يشمل كافة المجال الجوي الإيراني.

واستأنفت لوفتهانزا أمس الثلاثاء رحلاتها لتل أبيب وعمَّان وأربيل.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

    المصدر :
  • رويترز

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