الألمان على موعد مع الاستغناء عن الكمامات قريباً

تتجه الحكومة الألمانية لتخفيف الإجرءات المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات في عموم الولايات الألمانية.

حيث أشار وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في تصريحات نشرتها الصحف الألمانية صباح الاثنين، إلى إن تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يعني أنه من الممكن التخلي عن الارتداء الإجباري للكمامات في الأماكن العامة.

وقال شبان، في تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية: “يجب أن نمضي قدماً على مراحل، في ضوء تراجع معدلات الإصابة، حيث يمكن كخطوة أولى، التخلي عن الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد في الأماكن المفتوحة”.

وأضاف أنه من الممكن أيضاً إلغاء ذلك الالتزام تدريجياً في الأماكن المغلقة في تلك الأجزاء من ألمانيا التي تسجل معدلات إصابة منخفضة ومعدلات تطعيم عالية، إلا أن شبان شدد أيضاً على أنه يجب الحفاظ على ارتداء الكمامة في بعض الظروف، عندما يكون هناك أي “شك”، مثل استخدامها عند السفر أو عند مقابلة الآخرين في أماكن مغلقة.

ومن ناحية أخرى، عارض المعلمون الألمان على الفور قرار التخلي عن الكمامات في المدارس.

ومن جانبه، حث هاينز بيتر مايدينغر، رئيس الرابطة الوطنية للمعلمين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على الالتزام “بأقصى قدر ممكن من الحذر”.