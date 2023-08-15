الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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"الأمر أشبه بالحرب".. ارتفاع عدد ضحايا حريق محطة وقود في روسيا

منذ 21 ثانية
حريق محطة وقود في منطقة داغستان جنوب روسيا (رويترز)

حريق محطة وقود في منطقة داغستان جنوب روسيا (رويترز)

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، أنّ عدد ضحايا الحريق الذي شبّ في محطة وقود في منطقة داغستان جنوب روسيا، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، ارتفع إلى 35 قتيلًا على الأقل.

وقال مسؤولون إنّ الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات على جانب طريق سريعة في محج قلعة عاصمة داغستان ليل الإثنين، وتسبب في انفجارات لدى امتداده إلى محطة الوقود القريبة.

وقال أحد الشهود: “الأمر أشبه بالحرب هنا”.

وأضافت وزارة الطوارئ على تطبيق تيليغرام: “خلال عملية الإنقاذ في محج قلعة عُثر على جثث خمس ضحايا آخرين. إجمالي عدد القتلى 35 قتيلًا”.

وقالت الوزارة إنّ 105 أشخاص أصيبوا، فيما أشارت الخدمة الإعلامية في مكتب حاكم منطقة داغستان سيرغي ميليكوف مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنّ 64 شخصًا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، وأنّ 17 منهم نقلوا إلى مراكز طبية في موسكو.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية في وقت سابق نقلًا عن وزارة الصحة في داغستان أن 13 طفلًا من بين المصابين.

وذكرت وكالة أنباء تاس نقلا عن بيان لوزارة الطوارئ الروسية أن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق في محطة الوقود الذي امتد لمساحة بلغت 600 متر مربع.

    المصدر :
  • رويترز

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