الأمطار الغزيرة تودي بحياة 11 شخصا في نيودلهي وتعطل حركة الطيران

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة المفاجئة التي هطلت الأسبوع الماضي على نيودلهي ارتفع إلى 11 من بينهم أربعة غرقوا في أنفاق غمرتها المياه فيما تواجه حركة الطيران في العاصمة بعض الاضطرابات.

وسجلت نيودلهي، التي شهدت أسوأ موجة حر في تاريخها في وقت سابق من هذا الشهر، أعلى معدل هطول أمطار منذ عقود في 28 يونيو حزيران مع تجاوز كميتها في يوم واحد متوسط هطول الأمطار على المدينة في شهر.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سقف بإحدى الصالات الثلاث بالمطار الرئيسي للعاصمة نيودلهي، مما أودى بحياة شخص، وتعطل الرحلات، وغمر الأنفاق بالماء، وازدحام مروري شديد، وانقطاع الكهرباء والمياه عن أجزاء من المدينة.

وتشير بيانات منصة تتبع حركة الطيران (فلايت اوير) إلى أن 60 رحلة تقريبا الغيت من المطار الرئيسي للعاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مسؤول في المطار إن تشغيل المطار يسير بشكل طبيعي لحد كبير اليوم الأحد مع تحويل معظم الرحلات الجوية التي كانت مقررة من الصالة المتضررة إلى الاثنين الأخريين، لكنه لم يستبعد احتمال إلغاء رحلات خلال اليوم.

ومطار دلهي هو الأكبر والأكثر ازدحاما في البلاد.

والصالة رقم 1 المغلقة حاليا تستخدمها عادة شركتا الطيران منخفضتا التكلفة إنديجو، التي تديرها شركة إنترجلوب أفيشن، وسبايس جيت. وتستوعب هذه الصالة في الوقت الراهن 40 مليون مسافر سنويا.

ولم يعلق المتحدث باسم إنديجو على إلغاء الرحلات، ولم يرد متحدث باسم سبايس جيت على الفور على اتصال هاتفي.