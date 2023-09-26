الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
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الأمطار تقتل 8 أشخاص بولاية خاليسكو المكسيكية

منذ 14 ثانية
أمطار غزيرة بولاية خاليسكو المكسيكية

أمطار غزيرة بولاية خاليسكو المكسيكية

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لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد فيضان نهر بولاية خاليسكو المكسيكية عقب هطول أمطار غزيرة غير معتادة.

وقال جوستافو روبليس رئيس بلدية أوتلان دي نافارو في مؤتمر صحفي إن الأمطار “غير المعتادة” دمرت أربعة منازل بالكامل بينما يجري تقييم حجم الأضرار التي لحقت بنحو 50 منزلا آخر.

وأضاف أن السلطات المحلية، التي تعمل مع الحكومة الاتحادية لإعلان حالة الطوارئ، تلقت تقارير عن فيضان النهر في المنطقة في حوالي الساعة 7:20 صباحا (بالتوقيت المحلي) يوم الاثنين، وأن أكثر من 100 من رجال الأمن شاركوا في جهود الإنقاذ.

ويزيد تغير المناخ من هطول الأمطار أو يجعله غير منتظم، إذ يمكن للجو الأكثر دفئا أن يحمل المزيد من بخار الماء مما يسمح بتراكم قدر أكبر من الرطوبة قبل أن تتكسر السحب في نهاية الأمر.

يأتي ذلك بينما قالت السلطات في جواتيمالا إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد فيضان نهر وسط هطول أمطار غزيرة يوم الأحد على البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وقبل أمطار الأحد، لقي ما لا يقل عن 29 شخصا حتفهم بسبب الفيضانات في جواتيمالا خلال موسم الأمطار الحالي وفقا لما توضحه البيانات الصادرة من وكالة كونريد الوطنية لمواجهة الكوارث .

    المصدر :
  • رويترز

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