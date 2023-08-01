الأمطار تودي بحياة 11 شخصا في بكين

قالت وسائل إعلام رسمية في الصين إن الأمطار الغزيرة التي تسقط على العاصمة بكين أودت بحياة 11 شخصا حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش أمس الاثنين).

وأضافت أن 27 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر المدينة، الاثنين مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين.

ودوكسوري أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 140.7 مليمتر وتم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقا لمرصد المدينة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم