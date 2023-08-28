الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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الأمطار تودي بحياة 13 شخصا في طاجيكستان

منذ دقيقتين
أمطار غزيرة في طاجيكستان

أمطار غزيرة في طاجيكستان

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قالت حكومة طاجيكستان، الاثنين، إن انهيارات طينية ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة 13 شخصا أمس الأحد، وحذرت من أن الخطر لا يزال قائما في العديد من مناطقها الجبلية.

وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم التحقق منها، من مواقع في بلدة وخدات ومنطقة روداكي، وكلاهما خارج العاصمة دوشنبه مباشرة، سيارات على طرق جبلية غمرتها المياه وقد لحقت بها أضرار بالغة بسبب الانهيارات الطينية والصخور الضخمة.

وأعرب، رئيس البلاد إمام علي رحمن عن تعازيه لأسر الضحايا وأوعز لرئيس الحكومة ولجنة الطوارئ والدفاع المدني، وغيرها من المؤسسات المعنية بتقديم المساعدة لذوي القتلى.

ودعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة عواقب الكارثة الطبيعية.

وتسببت الأمطار الغزيرة بسيول وانهيارات أرضية وصخرية، فيما تعرضت عدد من السيارات لأضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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