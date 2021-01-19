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الأمم المتجدة: بناء إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي

منذ ساعتين
مستوطنات - أرشيفية

مستوطنات - أرشيفية

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طالبت الأمم المتحدة ، إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية ، مؤكدة أنه قرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وطالب الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من أنّ مثل هذه القرارات تقوّض حلّ الدولتين.

وقال غوتيريش في بيان إنّ هذا القرار “يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل”.

وجدّد الأمين العام في بيانه “التأكيد على أنّ بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتّع بأيّ شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وحذّر غوتيريش من أنّ التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة “يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متّصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967”.

والأحد، أعطت الدولة العبرية الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يقطنها 2,8 مليون فلسطيني.

وتعتبر جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية في نظر القانون الدولي.

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