الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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الأمم المتحدة: آلاف الإصابات بالحصبة ووفاة المئات في اليمن

منذ دقيقة واحدة
ترد كبير في القطاع الصحي جراء الأزمة في اليمن

ترد كبير في القطاع الصحي جراء الأزمة في اليمن

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أظهر تقرير للأمم المتحدة أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في اليمن تجاوز 50 ألفا مع وفاة 568 منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر.

ويعاني اليمن انتشارا للأمراض والأوبئة جراء الحرب التي اندلعت قبل تسع سنوات وأودت بحياة الآلاف، في ظل تدهور كبير في القطاع الصحي الذي تسببت الحرب في إغلاق نصف مرافقه الطبية.

وورد في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أطلعت عليه رويترز أنه منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر “ارتفعت حالات الإصابة بمرض الحصبة إلى 50795 إصابة مع وفاة 568، كما أن حالات الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات آخذة في الارتفاع، وكذلك عدد الوفيات الناجمة عن كل مرض”.

وأكد التقرير الانخفاض الكبير في معدلات التحصين بين الأطفال في اليمن بسبب التدهور الاقتصادي والنزوح والظروف المعيشية في مخيمات النازحين المكتظة والنظام الصحي المجهد.

    المصدر :
  • وكالات

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