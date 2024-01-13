الأمم المتحدة: ألفا جندي من قوات حفظ السلام سيغادرون شرق الكونغو كمرحلة أولى

قالت رئيسة بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت إن نحو ألفي جندي تابع للأمم المتحدة سيغادرون المناطق الشرقية المضطربة في البلاد بنهاية أبريل نيسان المقبل في إطار المرحلة الأولى من عملية الانسحاب المقررة.

ووافق مجلس الأمن على إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في ديسمبر\كانون الأول بعدما طلب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في سبتمبر\أيلول تسريع وتيرة انسحاب قوات حفظ السلام من البلاد.

وتولت البعثة التي يبلغ قوامها حاليا 13500 جندي المسؤولية من عملية أخرى للأمم المتحدة في عام 2010 للمساعدة في السيطرة على حالة انعدام الأمن في شرق الدولة الواقعة في وسط أفريقيا وسط تقاتل جماعات مسلحة للسيطرة على الأرض والموارد.

لكن شعبية البعثة بدأت تتراجع في السنوات القليلة الماضية بسبب ما يصفه منتقدون بعدم قدرتها على حماية المدنيين من الميليشيات، مما أثار احتجاجات دامية.

وقالت رئيسة البعثة بينتو كيتا في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين حكوميين “لدينا سقف قدره 13500 جندي أذن به مجلس الأمن، لكن اعتبارا من 30 أبريل، ومع بدء الانسحاب، سنصل إلى 11500”.

وأضافت أن عملية الانسحاب تتضمن ثلاث مراحل وستبدأ المرحلة الأولى من إقليم ساوث كيفو، مشيرة إلى أن قوات الأمن الكونجولية ستبسط سيطرتها على 14 قاعدة تابعة للأمم المتحدة في الإقليم.

وذكرت أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستنسحب في وقت لاحق من إقليمي نورث كيفو وإيتوري في المرحلتين التاليتين.

وقال وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالعاصمة كينشاسا إنه من المتوقع أن تنسحب قوات الأمم المتحدة المتبقية من البلاد بحلول 31 ديسمبر\كانون الأول.

وأضاف “انسحاب مونوسكو لا يعني بالضرورة نهاية المعركة التي نخوضها لحماية مصالح بلادنا في الأقاليم، يجب أن نواصل الكفاح”.

ونزح أكثر من سبعة ملايين شخص بسبب الصراعات في الكونغو، معظمهم في الأقاليم الشرقية الثلاثة حيث لا يزال عدد كبير من الجماعات المسلحة ينفذ عمليات هناك.