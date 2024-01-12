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الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مررا في احترام القانون الإنساني الدولي

منذ 32 دقيقة
علم الأمم المتحدة (رويترز)

علم الأمم المتحدة (رويترز)

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أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة ردا على هجوم عبر الحدود شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات”.

وتابعت “شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى”

    المصدر :
  • رويترز

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