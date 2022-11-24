الأمم المتحدة: إيران تشهد أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان

وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، نداء ملحا للسلطات الإيرانية لوقف استخدامها “غير المبرر وغير المتناسب” للقوة ضد المتظاهرين، وذلك في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة المستمرة في الجمهورية الإسلامية.

وقال تورك في أول خطاب له أمام المجلس المؤلف من 47 عضوا “نشهد الآن أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان”.

من جانبها، دافعت مندوبة إيران، الخميس، عن سجل حقوق الإنسان في بلدها خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث تخضع طهران لتدقيق بسبب قمع الاحتجاجات في الآونة الأخيرة.

وقالت خديجة كريمي مساعدة نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة في كلمة أمام المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا “تأسف الجمهورية الإيرانية الإسلامية بشدة لاستغلال مجلس حقوق الإنسان مجددا من قبل بعض الدول المتغطرسة لاستعداء بلد ذي سيادة عضو بالأمم المتحدة وملتزم تماما بتعهداته لدعم وحماية حقوق الإنسان”.

وأضافت “اختزال القضية المشتركة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى أداة لأغراض سياسية من مجموعات بعينها من الدول الغربية أمر بشع ومخز”.