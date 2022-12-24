الأمم المتحدة: السلام بأفغانستان معرض للخطر بسبب قرارات طالبان

في أول تعليق أممي على قرار منع المنظمات الأجنبية العاملة في أفغانستان عدم توظيف نساء، قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن منع طالبان تعليم وعمل النساء في البلاد سيعود بأفغانستان إلى الوراء.

كما قالت “سنجتمع مع قادة طالبان لتوضيح قرارها منع توظيف النساء في المنظمات الدولية”.

وتابعت “تحقيق السلام والاستقرار بأفغانستان معرض للخطر بسبب قرارات طالبان”.

يأتي ذلك، بعدما أمرت سلطات طالبان في وقت سابق اليوم المنظمات غير الحكومية بالتوقّف عن العمل مع النساء لعدم اتباعهن قواعد اللباس المناسبة. ويأتي الإعلان بعد أربعة أيام من منع الفتيات من الدراسة في الجامعة للأسباب نفسها.

وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس “وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلّقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة”.

تهديد بإلغاء التراخيص

كما أضافت الوزارة في رسالتها الموجّهة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، أنه “في حالة إهمال التوجيه… يلغى ترخيص المنظمة”.

من جانبه، قال مسؤول كبير في منظمة دولية تشارك في العمل الإنساني في عدّة مناطق نائية في البلاد لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته “نعلّق جميع أنشطتنا اعتباراً من الأحد”. وأضاف “سنعقد قريباً اجتماعاً لكبار المسؤولين من جميع المنظمات غير الحكومية لتقرير كيفية التعامل مع هذه القضية”.