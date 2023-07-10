الأمم المتحدة: السودان يشهد أكثر أنواع الحروب الأهلية وحشية

بعد عقد قادة المنطقة اجتماعاً في إثيوبيا المجاورة لمحاول حل الأزمة، قال مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن السودان يخوض حرباً أهلية “من أكثر الحروب ضراوة”.

وأضاف غريفيث: “ليس لدينا مكان، منتدى، حيث يمكن للطرفين التواجد.. حيث يمكننا التوسط في نوع الاتفاقات الأساسية التي نحتاجها لنقل الإمدادات والأشخاص”.

ووصف المسؤول الأممي السودان بأنه أصعب مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني من حيث الوصول، محذراً من أن الأزمة ستتفاقم مع اتساع رقعة القتال ليشمل مناطق جديدة.

وقال عن المحادثات التي جرت بوساطة السعودية والولايات المتحدة: “علينا إعادة إنشاء الهيكل الذي حظينا به في جدة لفترة قصيرة”. وقال إن تلك المناقشات، رغم “بطئها”، إلا أنها “أسفرت عن بعض التحركات الحقيقية” على طريق تسهيل وصول المساعدات.

وتابع غريفيث: “إذا كنت سودانياً، لن أستطيع تصور أن هذه ليست حرباً أهلية.. من أكثر أنواع الحرب وحشية.. جزء من ذلك يرجع لكونها غير قاصرة على مكان واحد، إنها تنتشر، مثل الفيروس.. إنه تهديد للدولة نفسها.. وإذا لم يكن ذلك يرقى لوصف الحرب الأهلية، فأنا لا أدري أي شيء يرقى لهذا الوصف”.

وفي سياق متصل، قال غريفث إن القتال في ولاية غرب دارفور تحول إلى عنف عرقي.

أخيراً، اعتبر غريفيث أن هناك حاجة ملحة لإقامة منتدى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار محلياً، كي تتمكن الشاحنات والبضائع من الوصول إلى مناطق محددة. وقال إن أي منتدى جديد يجب أن يوفر مساحة أكبر لممثلي المنظمات الإنسانية.