الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أسوأ اضطرابات منذ عقود

شهدت الضفة الغربية أسوأ اضطرابات منذ عقود بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، وفق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وقال تورك، اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يعانون من تدهور كبير فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مضيفاً أن هناك “موتاً ومعاناة في غزة لا يمكن أن يقبل بهما ضمير”.

وقال في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يتدهور بشكل كبير”.

وقال تورك إن 528 فلسطينياً بينهم 133 طفلاً قتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر، وإن بعض الحالات تثير “مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية”.

كما قال إن 23 إسرائيليا قتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل في اشتباكات مع فلسطينيين.

في سياق متصل، أضاف أنه يشعر “بالفزع من تجاهل (طرفي الصراع في غزة) للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وقال “الضربات الإسرائيلية المستمرة في غزة تسبب معاناة مهولة ودماراً واسعاً فيما يستمر تعسفياً منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “تواصل إسرائيل احتجاز آلاف الفلسطينيين بشكل تعسفي. ويجب ألا يستمر ذلك”.

وتابع “منذ صعّدت إسرائيل عملياتها في رفح مطلع مايو، هُجّر حوالي مليون فلسطيني قسراً مجدداً، فيما تدهورت عملية توصيل المساعدات”.

وبشكل يومي، تقتحم الاحتلال أراضي الضفة المحتلة والمناطق المصنفة “أ” وفق اتفاقية أوسلو والتي تقع فيها السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية، والمناطق المصنفة “ب” وهي التي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما لم يتوقف الاستيطان في المناطق المصنفة “ج”.

وبلغ عدد الحواجز العسكرية بمختلف أنواعها وأشكالها في الضفة الغربية 567 حاجزا لغاية السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، منها 77 حاجزا رئيسيا، و490 حاجزا آخر (سواتر ترابية، مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية). وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة زادت هذه الحواجز، وأضيف أكثر من 140 حاجزا وعائقا جديدا ليصبح عددها الإجمالي 707 حاجزًا.