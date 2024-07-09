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العثور على مقبرة جماعية على الحدود بين ليبيا وتونس

9 - يوليو - 2024
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2024 3:49 مساءً
جثث 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بليبيا

جثث 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بليبيا

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أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن مكتبه يتابع تقارير حول اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية.

وندد تورك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء بـ”التطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا”.

ودعا السلطات الليبية إلى “الرد السريع على استفساراتنا والتحقيق الكامل في هذه الجرائم” وفقا لوكالة “رويترز”.

واستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان “الانتهاكات الواسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين” مشددا على “حق ذوي الضحايا في معرفة الحقيقة”.

من جهتها أفادت منظمة الهجرة الدولية بأنه في مارس الماضي تم اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية جنوب غربي ليبيا.

    المصدر :
  • وكالات

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