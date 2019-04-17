الأمم المتحدة: القتال في طرابلس بليبيا شرّد 20 ألف شخص

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ذكرت الأمم المتحدة أن الاشتباكات الأخيرة بين أطراف الصراع الليبية في ضواحي طرابلس أدت إلى نزوح نحو 20 ألف شخص وسقوط عدد من الضحايا، الأمر الذي دفع المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية للتحذير من أنها قد تحقق وتلاحق أي اعتداءات جديدة ناتجة عن المعاركة الدائرة في العاصمة.

فوسط احتدام معارك العاصمة طرابلس، تسابق الأمم المتحدة الزمن لحماية المدنيين وإجلائهم إلى مناطق أكثر أمناً.

فالمفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، استطاعت إجلاء 150 لاجئاً من مركز احتجاز أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس، بينهم نساء وأطفال إلى مركز آخر تابع لها وسط المدينة، لافتة إلى أنها لم تتمكن من نقل باقي المحتجزين بسبب احتدام المعارك.

المزيد من الأخبار

طلقات نارية مجهولة باعتصام الخرطوم.. وإصابة شخص

لتأكيد دعم ومساندة السودان.. وفد سعودي إماراتي يلتقي البرهان

الأمم المتحدة بدورها حذرت من وجود نحو 3 آلاف مهاجر عالق بمراكز الاعتقال في مناطق النزاع أو بالقرب منها يتهددهم الموت، إما بسبب المعارك أو بسبب نقص الطعام أو المياه.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن عدد النازحين جراء الاشتباكات في محيط العاصمة طرابلس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل إلى 2500 شخص، ليرتفع بذلك عدد النازحين إلى ما يقرب من 20 ألفاً منذ بدء الصراع.

 

المصدر: – قناة الحدث

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

طرابلس.. ميليشيا مسلحة تقتحم مقر السفارة الأميركية

أخبار العالم

ليبيا.. سقوط قتلى بقصف يهز العاصمة طرابلس

أخبار العالم

ترمب يستخدم الفيتو ضد قرار للكونغرس بشأن اليمن

أخبار العالم

ماكرون يأمل بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام خلال 5 سنوات

أخبار العالم

تحقيقات أولية تكشف أسباب حريق كاتدرائية نوتردام في باريس

أخبار العالم

جاسوس مغربي جنده القذافي يكشف عن أسرار “أغرب من الخيال”!