الأمم المتحدة: الكثير من الانتهاكات في أوكرانيا قد تصل إلى حد جرائم الحرب

تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن أراضيها بوجه العمليات الروسية المسلّحة، وتستمر معها المجازر التي تقضي على أرواح المدنيين.

ولعلّ المجازر التي كشفت عنها السلطات الأوكرانية في منطقة بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة كييف الشهر الماضي، كانت الأكثر دموية ووحشية.

في هذا الاطار، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” اليوم الخميس أن ألف جثة انتُشلت من منطقة العاصمة كييف في الأسابيع الماضية، وأضافت أن الكثير من الانتهاكات التي تتحقق منها منذ بدء الغزو الروسي قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

ومن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت في خطاب عبر الفيديو: “نطاق عمليات القتل خارج إطار القانون، بما يشمل مؤشرات على ارتكاب عمليات إعدام تعسفية إلى الشمال من كييف، صادم”.

ومن المقرر أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً اليوم الخميس بشأن ما إذا كان سيطلب من محققين إجراء تحقيق رسمي في الأحداث التي وقعت في كييف ومناطق أخرى في فبراير شباط ومارس آذار.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتصف تحركاتها في أوكرانيا منذ 24 شباط بأنها “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح البلاد وتخليصها ممن يصفهم الكرملين بقوميين مناهضين للروس يحرضهم الغرب. وتقول أوكرانيا والغرب إن روسيا شنت حربا عدوانية غير مبررة.